В Кремле считают, что президент Макрон выразил поддержку Тихановской, встретившись с ней

Об этом высказался на брифинге с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», как относят в Кремле к встрече французского президента Э.Макрона и С. Тихановской в Вильнюсе, Дмитрий Песков ответил:

«Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. По-другому мы оценивать это не можем. Это право и президента Франции, и гражданки Белоруссии. Мы уважаем право и его, и ее», — заявил он.

Отвечая на дополнительный вопрос, не видит ли Кремль в этой встрече поддержку Тихановской, пресс-секретарь сказал: «По всей видимости, президент Франции поддерживает эту гражданку Белоруссии, мы это так воспринимаем».

Ранее в Литве прошла встреча лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и Макрона.