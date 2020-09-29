Песков: Информация об инциденте с Навальным, которой располагает российская сторона, общедоступна

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» о том, сообщал ли российский президент главе Франции Эмманюэлю Макрону какие-либо дополнительные данные об инциденте с отравлением Алексея Навального, Дмитрий Песков дал отрицательный ответ. «Там просто нет другой информации, ее не может быть. Исчерпывающая информация на этот счет всем известна и хорошо доступна», — ответил он.

При этом Песков добавил: «Мы совершенно транспарентно рассказывали (о случае с Навальным) — и мы в Кремле, и министерство иностранных дел РФ, и представители наших правоохранительных органов, и наши врачи».

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи он проходил лечение в клинике Charite в Берлине. 23 сентября Навальный был выписан из клиники.