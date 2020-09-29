В Новосибирске суд оштрафовал на 100 тыс. руб. больницу №25 за слишком большое количество пациентов с коронавирусом

320 человек на 180 коек. Роспотребнадзор посчитал это административным правонарушением. В то же время главврач Сергей Астраков заявил, что медучреждение не видит за собой вины.
К тому же, отказ в медицинской помощи — это уголовное преступление.
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320 человек на 180 коек. Роспотребнадзор посчитал это административным правонарушением. В то же время главврач Сергей Астраков заявил, что медучреждение не видит за собой вины.
К тому же, отказ в медицинской помощи — это уголовное преступление.