Бортников провел совещание по предотвращению терактов с использованием токсичных химикатов и радиоактивных веществ

Об этом сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета. Заседание проходило по видеосвязи. Подробности обсуждения не уточняются.
Также не указана причина проведения этого совещания, — отмечает интернет-издание «Медиазона».
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Об этом сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета. Заседание проходило по видеосвязи. Подробности обсуждения не уточняются.
Также не указана причина проведения этого совещания, — отмечает интернет-издание «Медиазона».