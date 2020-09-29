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14:29, 29 сентября 2020

Собянин: Ситуация в Москве с коронавирусом с каждым днем становится сложнее

фото: ТАСС
фото: ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил пожилым людям, что в условиях пандемии коронавируса не стоит рисковать и лучше находиться дома, подчеркнув, что ситуация с каждым днем становится все сложнее, сообщает «Интерфакс».

«Должен сказать, что ситуация у нас с каждым днем становится сложнее, по выявляемости количества ковидных больных и по госпитализации. Мы настоятельно рекомендовали людям 65+ находиться дома, поберечься от контактов, но вот, к сожалению, мы видим, что трафик в метро, что все-таки большинство продолжает передвигаться по городу», — заявил мэр во время осмотра кардиологического корпуса ГКБ имени Давыдовского после капитального ремонта.

«Пожилых людей среди тех, кто передвигается, их гораздо меньше, но прилично, около 300 тысяч каждый день мы видим граждан, которые продолжают передвигаться по городу. Это очень большие риски», — подчеркнул мэр.



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