Песков: Военные события в Нагорном Карабахе являются темой глубокого анализа и обсуждения в ОДКБ

Обостренная военная ситуация в Нагорном Карабахе, безусловно, является темой для глубокого анализа в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и возможного обсуждения в объединении, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

На вопрос журналиста, считают ли в Кремле события, происходящие в Нагорном Карабахе, вопросом ОДКБ, и насколько необходимо обсудить ситуацию внутри этой организации, Дмитрий Песков ответил: «Безусловно, нынешняя ситуация, нынешние военные действия на линии соприкосновения — это тема для глубокого анализа в недрах организации, и, конечно, для возможного обсуждения в организации. В остальном я воздержусь от каких-либо комментариев, исключительно исходя из того, что это крайне чувствительная материя, где нужно всем соблюдать абсолютную аккуратность и осторожность».