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Эксклюзив Эха 13:22, 29 сентября 2020

По словам эксперта в Москве статистика по количеству заразившихся коронавирусом будет в ближайшее время только расти

По словам демографа-эксперта Алексея Ракши, статистика по количеству заразившихся коронавирусом будет в ближайшее время только расти, но от населения это «будет скрываться». Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Дальше будет только хуже. Цифры могут достигнуть весеннего уровня, только от нас это скроют. С одной стороны можно ожидать, что если вторая волна в Москве и будет, то она возможно будет сильнее чем в Нью-Йорке, но слабее, чем в России. А с другой стороны мы не знаем, что нам покажут. Статистике Роспотребнадзора я не доверяю совершенно, нам рисуют что хотят. И никаким образом проверить это невозможно», — сказал он.

По мнению Ракши, действия властей прогнозировать достаточно сложно, так как весенние меры по самоизоляции были достаточно «непопулярны», учитывая отсутствие поддержки граждан со стороны федерального правительства в такой непростой период. При этом, по его словам, гражданам не стоит опасаться жесткого карантина.

«К сожалению, действия мэра столицы весной привели к снижению его рейтинга. Хотя Сергей Собянин старался спасти жизни москвичей. И я считаю, что в этом он преуспел. В этот раз, я думаю, такого жесткого карантина не будет, какой бы плохой ситуация не была», — отметил он.

Ракша допустил, что в пике цифры будут близки к весенним показателям, но отметил, что истинные показатели правительство будет скрывать от граждан.



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