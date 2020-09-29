Курс рубля продолжает падение

Эксперты объясняют это самыми разными причинами. За один евро на Московской бирже этим утром давали более девяноста трёх рублей. Столько он не стоил с января 2016 года. Таким образом курс европейской валюты поднялся примерно на 80 десятых процента. Доллар вырос примерно также, сейчас за него дают более 79,5 рублей.

В последние недели падение российской валюты усилилось. Аналитики считают, что это может быть связано с падением спроса на нефть, с угрозой второй волны заражений коронавирусом и с новыми возможными санкциями против России. Также журнал Forbes со ссылкой на экспертов, писал, что не в пользу рубля еще может играть обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией, которое началось на минувших выходных.

В свою очередь агентство РБК сообщает, что экономисты сейчас ожидают стабилизации российской валюты. Тем не менее, у них нет общего мнения относительно того, насколько долго это ожидаемое укрепление рубля может продлиться.

Вчера падение курса рубля отметил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что национальная валюта, несомненно скоро вырастет, но когда это может произойти — не известно.