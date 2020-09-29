КС РФ впервые принял к рассмотрению жалобу на карантинные ограничения, которые устанавливают главы субъектов федерации

Истец — судьи из Подмосковья. Городской суд подмосковного Протвино просит проверить, соответствует ли постановление подмосковного главы Андрея Воробьева основному закону страны, чтобы исключить необоснованное привлечение к административной ответственности.

Поводом стало судебное разбирательство в отношении жителя Подмосковья этой весной. Дело в том, что губернатор Воробьев запретил гражданам покидать место проживания за исключением походов в магазин, на работу, в аптеку, больницу, выгула собак и выноса мусора. И вот на местного жителя составили административный протокол. Мужчина вину признал.

Однако суд прекратил дело за отсутствием состава правонарушения, сославшись на то, что право граждан на свободу передвижения — одно из основных и гарантировано Конституции России, а у губернаторов нет законных полномочий эту свободу ограничивать.

В частности, суд пояснял, что указом президента Владимира Путина губернаторам поручалось «установить особый порядок передвижения лиц и транспортных средств» на своих территориях, но этот документ «не разрешал должностным лица ограничивать права и свободы граждан». Этот же довод Протвинский городской судом изложил и в обращении в Конституционный суд.

Ранее суды некоторых субъектов федерации неоднократно отказывали гражданам, которые оспаривали запреты, введенные губернаторами регионов.