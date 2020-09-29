Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 18 депутатов госпитализированы с коронавирусом

60 уже переболели и имеют антитела. Он призвал парламентариев соблюдать меры предосторожности. В Москве, согласно данным оперативного штаба, число инфицированных коронавирусом за сутки выросло до 2300 человек. В целом по России COVID-19 подтвердился вновь более чем у 8 тысяч.

Московские власти приняли решение отправить школьников на двухнедельные каникулы с 5-го по 18 октября.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов поручил подготовить возвращение бюджетников к удаленной работе.

Санкт-Петербург сейчас находится на втором месте по количеству выявляемых случаев коронавируса за сутки.