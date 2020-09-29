Интенсивные обстрелы продолжаются в Нагорном Карабахе

Оборонные ведомства Армении и Азербайджана сообщают о потерях противника. Министерство обороны Армении заявляет о готовности применить вооружение большего радиуса поражения.

Турция, по данным агентства Reuters и газеты The Guardian, готовят сирийских наемников для размещения в Азербайджане.

Посол Армении в России Вардан Тоганян в интервью РБК отметил, что Баку находится под сильным влиянием Анкары.

Конфликт в Нагорном Карабахе может увеличить военные расходы России, — пишет «Независимая газета», ссылаясь на экспертов.