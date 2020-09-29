Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» учитель русского языка школы N 58 Марат Алимов.

«Эту информацию все воспринимают по-разному. Мне кажется, что это довольно-таки здравое решение, поскольку если не продлевать каникулы, то встанет вопрос о закрытии школ и переводе на дистантное обучение на неопределенное время. Видимо, власти исходили именно из этого», — сказал он.

Алимов добавил, что ученики выпускных классов негативно относятся к такого рода изменениям, их беспокоит вопрос подготовки к экзаменам.

«Что касается школьников, то выпускники обеспокоены, им сдавать экзамены, они хотели бы продолжить обучение. Но тут надо думать о безопасности. И необходимо искать компромиссные варианты», — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым школы столицы, которые 1 сентября начали новый учебный год, с 5 по 18 октября закроются на двухнедельные каникулы.