Тагиев: Несмотря на обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе, мирные граждане не собираются покидать дома

Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель азербайджанской общины в Москве Шамиль Тагиев.

«На данный момент никто из местных жителей не желает уезжать из Нагорного Карабаха. Несмотря на обстрел мирного населения, люди не уходят из своих домов. У них нет другого выхода, как переждать в своих домах этот конфликт», — рассказал он.

Тагиев считает, что на сегодняшний день никто из других стран не будет вмешиваться в этот конфликт, в том числе и Москва.

«Россия с первого дня заняла выжидательную позицию в этом вопросе. Почти 30 лет этот конфликт никак не решается и не двигается с мертвой точки. И российские и иностранные представители ОБСЕ приезжают в Нагорный Карабах, ведут переговоры, которые в итоге не приводят ни к чему. Сейчас никто не будет вмешиваться, ни МИД РФ, ни другие государства. Все высказывают свои мнения, о том, чтобы прийти к переговорному процессу, но это все формальные высказывания», — считает он.