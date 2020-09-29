Счетная палата по итогам проверки назвала ситуацию с мусорными полигонами «близкой к критической»

Министерство природы уверяет, что проблем с вывозом отходов не возникает. В России перерабатывается не более 7% от всех отходов, а свыше 90% по-прежнему отправляют на полигоны и свалки, которые не соответствуют требованиям закона по охране природы и отравляют воздух, воду и почву, указано в отчете Счетной палаты.

В нем утверждается, что ситуация с мусором в стране остается неблагополучной, несмотря на реформу, начатую в прошлом году. Счетная палата предупреждает, что при таких темпах роста объемов отходов возможности всех полигонов будет исчерпаны через несколько лет, а в ряде регионов уже в 2022 году.

Федеральный проект по обработке и утилизации отходов пока не работает, как необходимо, заключили в Счетной палате. С такими оценками не согласно министерство природы. В ведомстве подчеркнули, что с учетом распространения коронавируса, введенных из-за него ограничений и режима самоизоляции не было сбоев с вывозом отходов.

Во многих российских регионах проходили массовые акции протеста против создания новых мусорных свалок.