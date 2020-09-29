Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты Павел Пожигайло.

«Я понимаю, что это вынужденная мера. И власть пытается на опережение предпринять какие-то меры, включая те, чтобы защитить детей в школе. Нельзя не заметить усилия школ сохранить максимально очное образование. Но если вернется режим изоляции, как это было весной, это ударит по детям катастрофически. Уровень образования в ноль. Чем дети будут заняты на этих двух неделях? В телефоны? Если детей отправляют на 2 недели, то и одному из родителей необходимо предоставить возможность высадиться дома с ребенком», — сказал он.

По мнению Пожигайло, то, что обеспечивает учитель в очной школе — подтягивание и объяснение предмета отстающим детям — на дистанционном обучении это сделать невозможно. «И дети, которые не имеют этой профессиональной поддержки от учителя, скатываются с тройки на двойку. И у нас получается разделение на отличников и двоечников. Это очень опасная ситуация. В таком случае государство надо обеспечить учеников репетиторами», — отметил он.

Пожигайло также добавил, что есть смысл отказаться от некоторых предметов, если детям придется перейти на дистанционное обучение. По его словам, например, английским языком с детьми могут заниматься не все родители, а педагог не в силах обеспечить должного образования дистанционно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым школы столицы, которые 1 сентября начали новый учебный год, с 5 по 18 октября закроются на двухнедельные каникулы.