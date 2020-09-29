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Эксклюзив Эха 10:28, 29 сентября 2020

Группы армянских резервистов стягиваются в Нагорный Карабах

фото: ТАСС / Reuters / Ruptly
фото: ТАСС / Reuters / Ruptly

Об этом сообщил с места событий корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

В Нагорный Карабах стали стягивать армянских резервистов, около тысячи человек уже прибыли на рейсовых автобусах. Весь транспорт, который мог быть задействован, использовался для доставки также групп самоорганизованных добровольцев. Пока обстановка остается спокойной.

По словам корреспондента, в ночь с понедельника на вторник была отключена вся связь.

27 сентября в Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В свою очередь в Ереване заявили о наступлении ВС Азербайджана в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики, включая Степанакерт.



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