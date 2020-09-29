Столичных школьников в октябре ждут двухнедельные каникулы

Такое решение мэр Москвы принял из-за роста числа инфицированных коронавирусом. Школьники в Москве не будут учиться с 5 по 18 октября. Обычно осенние каникулы длятся всего неделю, но в этом году отдыхать будут больше. Всему виной резкое ухудшение ситуации с коронавирусом в столице.

В нашем городе по данным оперативного штаба за сутки выявили 2300 заражённых, больше чем днем ранее, умерли за сутки 23 пациента, тогда как до этого было 16 смертей.

Дистанционного обучения в период каникул тоже проводить не будут. Школьникам столичный мэр Серей Собянин не рекомендовал в эти дни посещать торговые центры, пользоваться общественным транспортом и если гулять то во дворе, ближайшем парке или на даче.

Приостановят на две недели работу учреждения дополнительного образования и государственные детские досуговые организации, написал градоначальник в своём блоге. При этом детские сады продолжат работать как обычно.

Ранее мэр Москвы рекомендовал людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, по возможности оставаться дома. Собянин при этом предупредил о возможных штрафах пожилых людей за отказ носить маски и перчатки в магазинах, аптеках и других общественных местах.