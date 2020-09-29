В Москве указом мэра установлены школьные каникулы с 5 по 18 октября включительно

Также приостанавливается работа государственных детских досуговых организаций. При этом детские сады будут открыты, как и прежде. По словам мэра Сергея Собянина, это связано с рекомендацией Роспотребнадзора с учетом осеннего подъема простудных заболеваний, а также роста числа инфицированных коронавирусом.

Отметим, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» говорила, что среди школьников коронавирус не распространяется.

При этом Попова подчеркнула, что наблюдается небольшой рост бессимптомных носителей вируса среди детей. Это примерно 2%.