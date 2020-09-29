Армения и Азербайджан сообщают о продолжении боевых действий в Нагорном Карабахе

По словам обеих сторон, ночью прошли новые обстрелы. Министерство обороны Азербайджана заявляет, что вооруженные силы Армении несколько раз пытались провести контратаки, которые остановили подразделения военного ведомства.

В ходе ночных боев смешанная колонна бронетехники Армении была разбита авиацией Военно-воздушных сил и войск, в частности, уничтожены два танка, сейчас бои продолжаются, отметили в Минобороны Азербайджана, передает агентство «Интерфакс».

В военном ведомстве Армении в свою очередь говорят о начале широкомасштабного наступления в Нагорном Карабахе со стороны азербайджанской армии. Бои идут в северном и южном направлениях.

В сложившейся ситуации власти Армении рассматривают возможность заключения военно-политического союза с непризнанной республикой. Об этом написала на своей странице в Facebook руководитель правящей парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц.

Ранее министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявило о гибели 84 своих военных за два дня боев.