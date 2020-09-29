Суд в Калифорнии должен назначит наказание Евгению Никулину, которого обвиняют в хакерских атаках на компании США

Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В июле этого года суд присяжных в Сан-Франциско признал Евгения Никулина виновным в серии кибератак на американские компании LinkedIn, Dropbox и Formspring в 2012 году.

Продать похищенные данные более ста миллионов пользователей Никулин намеревался на черном рынке — объявление о продаже части данных он вывесил на российском хакерском интернет-форуме. В 2016 году Никулин был арестован в Праге и еще через два года экстрадирован в США.

Москва безуспешно пыталась добиться экстрадиции россиянина из Чехии. В прошлом году Евгений Никулин был отправлен на психиатрическое освидетельствование, которое показало, что россиянин годен к судебному процессу. Свою вину Никулин не признал, и на прошлой неделе попросил суд назначить ему условное наказание.

Адвокат Никулина Аркадий Бук назвал обвинительный приговор россиянину огромной несправедливостью.