К делу историка Юрия Дмитриева должен вернуться Верховный суд Карелии

Ранее лидер местного отделения «Мемориала» получил 3,5 года колонии. Республиканский суд продолжит рассматривать жалобы на приговор, которые направили три стороны процесса.

Защита историка Юрия Дмитриева требует полностью оправдать подсудимого, тогда как обвинение и представители потерпевшей, наоборот, сочли приговор слишком мягким и настаивают на новом рассмотрении. Напомним, впервые лидера карельского «Мемориала» арестовали четыре года назад.

Городской суд Петрозаводска оправдал историка по обвинениям в изготовления детской порнографии, однако Верховный суд Карелии отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение, а следствие добавило обвинение в насилии.

Ранее почти 250 правозащитников, писателей и журналистов попросили передать дело Дмитриева из Карелии в другой регион. Обращение подписали, в частности, журналист Владимир Познер, политик Григорий Явлинский, писатель Денис Драгунский, актер Константин Хабенский и многие другие.

Однако, по сообщению агентства «Интерфакс», накануне в Верховном суде назвали подписантов письма неустановленными лицами и объяснили, что о передаче дела другому суду могут просить только участники процесса.

Историк Юрий Дмитриев обнаружил массовое захоронение расстрелянных в урочище Сандармох и установил более шести тысяч имён погибших.