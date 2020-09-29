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07:35, 29 сентября 2020

Школьная учительница на Сахалине пришла на урок во втором классе с топором

Школьная учительница на Сахалине пришла на урок во втором классе с топором. Она использовала его в качестве наглядного пособия, проверку проводят школа и прокуратура, передает агентство «Интерфакс». В региональном министерстве образования говорят, что использование топора в школе как наглядное пособие они считают недопустимым.



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