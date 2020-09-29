Школьная учительница на Сахалине пришла на урок во втором классе с топором. Она использовала его в качестве наглядного пособия, проверку проводят школа и прокуратура, передает агентство «Интерфакс». В региональном министерстве образования говорят, что использование топора в школе как наглядное пособие они считают недопустимым.
2020-09-29T07:35:12+03:00
2020-09-29T07:44:19+03:00
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07:35, 29 сентября 2020
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