Три участника группового этапа футбольной Лиги Чемпионов станут известны уже сегодня.

Наилучшие шансы на выход в групповой этап Лиги Чемпионов по результатам первых матчей – у киевского Динамо. Украинский клуб на выезде сумел переиграть бельгийский Гент со счетом 2-1. И перед ответной игрой в Киеве представляется явным фаворитом двухматчевого противостояния. Встречу Динамо с Гентом покажет МАТЧ ТВ в 22.00

Неплохой задел перед домашней игрой с норвежским Мельде сделал венгерский Ференцварош. Первая встреча завершилась вничью 3-3. Так что сегодня в Будапеште подопечным Сергея Реброва достаточно, по сути, не проиграть.

Еще в одном матче дня Чемпион Кипра Омония будет принимать греческий Олимпиакос. В первой встрече в Пирее греки победили 2-0.

Ну а уже завтра ответный матч против ПАОКа проведет Краснодар. В первой встрече дома российский клуб оказался сильнее 2-1.