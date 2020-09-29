Президент Владимир Путин призвал россиян соблюдать требования по борьбе с коронавирусом. Это, по словам главы государства, поможет избежать возвращения ограничительных мер.
Путин также попросил сограждан следовать рекомендациям врачей.
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Президент Владимир Путин призвал россиян соблюдать требования по борьбе с коронавирусом. Это, по словам главы государства, поможет избежать возвращения ограничительных мер.
Путин также попросил сограждан следовать рекомендациям врачей.