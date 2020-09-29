Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрею Левченко

Руководителя фракции КПРФ в региональном парламенте и сына бывшего иркутского губернатора Сергея Левченко подозревают в мошенничестве.

В управлении Следственного Комитета по особо важным делам утверждают, что депутат Андрей Левченко вместе с директором ООО «Звездочка» Олегом Хамуляком похитили 185 миллионов рублей при организации работ по замене лифтов в многоэтажных жилых домах. По версии ведомства, подозреваемые заключили договор с иностранной компанией на 167 миллионов, а затем, уже при оформлении документов, увеличили эту сумму примерно вдвое, а разницу взяли себе, то есть перевели на счет совместно созданной организации.

Хамуляк уже несколько месяцев находится под домашним арестом, а Левченко задержали вчера. В коммунистической партии, к которой принадлежит депутат, пообещали оказать ему правовую поддержку. Также заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин сказал агентству «Интерфакс», что происходящее связано с комплексным давлением на иркутское отделение партии. Он добавил, что задержание специально провели после выборов, чтобы не привлекать внимания.

В Следственном комитете также отметили, что обыски по этому делу прошли и у самого депутата, и у его отца.