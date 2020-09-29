Глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно уйти в отставку, пишет газета РБК. Ее источники говорят, что это произойдет, скорее всего, еще до выборов в Госдуму. Они должны пройти осенью следующего года. У Кремля нет претензий к Васильеву, причина, по словам собеседника издания – в возрасте руководителя Дагестана и проблемах со здоровьем. Его вероятным преемником называют сенатора от Ставропольского края, бывшего замглавы Росгвардии Сергея Меликова.
2020-09-29T06:46:56+03:00
2020-09-29T06:46:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:46, 29 сентября 2020
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