Конституционный суд рассмотрит вопрос о праве глав регионов ограничивать передвижение граждан в связи с пандемией

Конституционный суд России рассмотрит вопрос о праве глав регионов ограничивать передвижение граждан в связи с пандемией коронавируса. Он принял к рассмотрению обращение от Протвинского городского суда Московской области, которое подписал судья Игорь Карпов. Ранее там рассмотрели дело об административном правонарушении местного жителя, который вышел из дома в нарушение требований о самоизоляции, пишет газета «Ведомости». Суд предполагает, что само дело затрагивает право на свободу передвижения, которое закреплено в Конституции.