Итальянские исследователи обнаружили сеть соленых озер под ледниками на южном полюсе Марса. Их открытие может пролить свет на историю климата планеты, а также возможность существования на ней жизни, передает итальянское агентство ANSA. Озера удалось обнаружить с помощью радара «Марсис» Итальянского космического агентства. Аппарат установлен на автоматическую межпланетную станцию Европейского космического агентства «Марс-экспресс».