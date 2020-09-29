Итальянские исследователи обнаружили сеть соленых озер под ледниками на южном полюсе Марса. Их открытие может пролить свет на историю климата планеты, а также возможность существования на ней жизни, передает итальянское агентство ANSA. Озера удалось обнаружить с помощью радара «Марсис» Итальянского космического агентства. Аппарат установлен на автоматическую межпланетную станцию Европейского космического агентства «Марс-экспресс».
2020-09-29T06:18:11+03:00
2020-09-29T06:18:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:18, 29 сентября 2020
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