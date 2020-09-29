Правозащитная организация Amnesty International обвинила власти Франции в нарушении свободы собраний. Речь идет о запрете демонстраций во время карантина и подавлении протестов «желтых жилетов», говорится в новом докладе «Amnesty International». По словам авторов документа, во Франции из-за недостаточно четких определений в законах объектами преследования часто становились волонтеры, журналисты и правозащитники.