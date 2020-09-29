Правозащитная организация Amnesty International обвинила власти Франции в нарушении свободы собраний. Речь идет о запрете демонстраций во время карантина и подавлении протестов «желтых жилетов», говорится в новом докладе «Amnesty International». По словам авторов документа, во Франции из-за недостаточно четких определений в законах объектами преследования часто становились волонтеры, журналисты и правозащитники.
2020-09-29T06:17:40+03:00
2020-09-29T06:17:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:17, 29 сентября 2020
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