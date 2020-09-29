Губернатор Санкт-Петербурга поручил проработать варианты возвращения к удаленному режиму работы. Это касается сотрудников администрации и работников городских предприятий и организаций. Александр Беглов признал, что на фоне сезонного всплеска заболеваемости растет число инфицированных коронавирусом и госпитализаций. Весной Беглов вводил систему ротации членов городской администрации, которые работают в удаленном режиме. Это было призвано обеспечить резерв здоровых сотрудников в случае заражения кого-то из чиновников коронавирусом.
2020-09-29T06:16:50+03:00
2020-09-29T06:16:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:16, 29 сентября 2020
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