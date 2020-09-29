Губернатор Санкт-Петербурга поручил проработать варианты возвращения к удаленному режиму работы. Это касается сотрудников администрации и работников городских предприятий и организаций. Александр Беглов признал, что на фоне сезонного всплеска заболеваемости растет число инфицированных коронавирусом и госпитализаций. Весной Беглов вводил систему ротации членов городской администрации, которые работают в удаленном режиме. Это было призвано обеспечить резерв здоровых сотрудников в случае заражения кого-то из чиновников коронавирусом.