В Чите должен начаться процесс над солдатом Рамилем Шамсутдиновым, который расстрелял сослуживцев. Сегодня здесь ожидается предварительное заседание. Сам обвиняемый на прошлой неделе признал вину.

Дело Рамиля Шамсутдинова будет рассматривать суд присяжных. Как ранее писала газета «Коммерсант», защита рассчитывает на то, что люди вынесут решение «виновен, но заслуживает снисхождения». По данным издания, адвокаты надеются, что присяжные расценят неуставные отношения, сложившиеся в военной части, как смягчающее обстоятельство.

Ранее сам Шамсутдинов говорил родственникам, что расстрелял сослужицев, поскольку не имел другого выбора. По его словам, другие солдаты и офицеры издевались над ним, а в вечер трагедии они обещали его изнасиловать. Ранее агентство РБК опубликовало открытое письмо Шамсутдинова, в котором военнослужащий попросил прощения у семей убитых. Извинившись, он добавил, что служить ему приходилось в нечеловеческих условиях и «бежать и жаловаться было некуда».

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25-ого октября прошлого года, вечером во время смены караула. Вместо того, чтобы сдать автомат, он зарядил его и открыл огонь. В итоге погибли восемь человек.

Рамилю Шамсутдинову грозит пожизненный срок.