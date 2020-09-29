Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует встретиться сегодня бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Французский лидер находится с визитом в Литве.

Еще за несколько часов до прибытия Макрона в Вильнюс в правительстве Франции подчеркнули: глава государства готов встретиться с Тихановской, если она попросит о встрече. Спустя некоторое время Париж подтвердил: переговоры состоятся.

Тема Белоруссии звучала и в пресс-конференции Макрона с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Французский лидер выступил за скорейшее введение санкций против белорусских высокопоставленных чиновников на уровне Евросоюза и, как он выразился, мирный переход власти в Белоруссии, который позволит избежать вмешательства других стран. Кроме того, Макрон призвал положить конец арестам и услышать мнение протестующих.

На днях президент Пятой Республики призывал белорусского президента Александра Лукашенко добровольно уйти в отставку. В ответ уже сам Лукашенко называл Макрона «незрелым политиком» и предлагал заняться протестами в своей стране. Светлана Тихановская, в свою очередь, на прошлой неделе выразила желание, чтобы Франция сыграла роль посредника в урегулировании ситуации в Белоруссии.

Протесты в Белоруссии не утихают почти два месяца после того, как ЦИК объявил Лукашенко победителем президентских выборов с результатом в 80%. Тихановская, у которой, по официальным данным, только 10%, называет итоги голосования сфальсифицированными.