Власти Армении утверждают, что армия Азербайджана начала широкомасштабное наступление в Нагорном Карабахе. Бои идут в северном и южном направлениях. Военнослужащие непризнанной Нагорно-карабахской республики, как уверяют в Ереване, отражают атаки. Тем временем президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Армению покинуть спорные территории и раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за неспособность решить вопрос Карабаха:

-Пришло время покончить с оккупацией Армении, время платить по счетам. Иначе Армения и будет и дальше своевольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана. США, Россия и Франция до сегодняшнего дня, приблизительно 30 лет, эту проблему не могли решить.. Сейчас они нас учат, а иногда и угрожают. Они спрашивают: есть ли В Карабахе военные? Поставляет ли Турция оружие? Те, кто это спрашивает, сами на север Сирии тысячи грузовиков оружия отправили

Представители ООН тем временем говорят, что не могут независимо подтвердить или опровергнуть данные о вмешательстве Турции в конфликт. Организация призывает допустить в зону конфликта мониторинговую миссию ОБСЕ. Во вмешательстве Турцию обвиняют руководители Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Москва призывает обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе сесть за стол переговоров, Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

В Кремле, по словам Пескова, не считают, что обострение в Нагорном Карабахе было спровоцировано специально, чтобы повлиять на Россию.