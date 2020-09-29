Совладелец НЛМК Владимир Лисин возглавил список богатейших россиян по версии журнала Forbes

Его состояние оценивается более чем в $22,5 млрд. Лисин сместил с первого места главу «Норникеля» Владимира Потанина. На акции его компании негативно влияет грядущее повышение налога на добычу полезных ископаемых, поясняют эксперты. Третье место в списке богатейших россиян принадлежит семье сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, состояние которой оценивается в $21 млрд.
2020-09-29T05:04:00+03:00
2020-09-29T04:38:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 29 сентября 2020
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