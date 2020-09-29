Индекс распространения коронавируса в Москве, по данным Роспотребнадзора, вырос втрое за три недели

Еще летом, по словам руководителя столичного управления ведомства Елены Андреевой, этот показатель опустился до уровня, который не предполагал рисков заражения. Агентство ТАСС называет коэффициент распространения вируса максимальным с начала мая.
2020-09-29T05:04:00+03:00
2020-09-29T04:37:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 29 сентября 2020
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