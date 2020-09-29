Церемонию вручения российской кинопремии «Ника» перенесли на следующий год

Она должна будет состояться весной. Решение о переносе приняли из-за коронавируса. До этого ее планировали провести в конце октября. Как рассказали организаторы агентству ТАСС, вручение наград за прошлый и этот годы состоится в начале апреля 2021-го. При этом они отказались от идеи вручения онлайн, поскольку считают, что провести такую церемонию на достойном уровне в интернете крайне сложно.
2020-09-29T05:04:00+03:00
2020-09-29T04:38:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2716691-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:04, 29 сентября 2020
Загрузка комментариев...