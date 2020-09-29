Почти 40% российских компаний могут не пережить повторных ограничений из-за коронавируса

Такие результаты получили авторы исследования интернет-сервиса «Работа.ру», пишет газета РБК. В ходе опроса примерно каждый пятый бизнесмен говорил, что готов к повторению карантина. Для трети опрошенных новые ограничения могут обернуться сокращением персонала и снижением зарплат сотрудникам. Опрос также показал, что большинство компаний частично или полностью перевели своих сотрудников на удаленную работу. Ранее на фоне нового роста числа случаев коронавируса, власти Москвы посоветовали работодателям по возможности перевести работников на удаленную работу.