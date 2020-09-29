Нефть подорожала на бирже

Сорт Brent торгуется в районе $42,5 за баррель. Тем не менее, как передает агентство «Интерфакс», инвесторов все еще беспокоят перспективы спроса на топливо на фоне распространения коронавируса. И, в частности, ускорения прироста новых случаев в Европе. Эксперты обращают внимание, что темпы восстановления мировой экономики замедляются.