Нефть подорожала на бирже

Сорт Brent торгуется в районе $42,5 за баррель. Тем не менее, как передает агентство «Интерфакс», инвесторов все еще беспокоят перспективы спроса на топливо на фоне распространения коронавируса. И, в частности, ускорения прироста новых случаев в Европе. Эксперты обращают внимание, что темпы восстановления мировой экономики замедляются.
2020-09-29T05:04:00+03:00
2020-09-29T04:35:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 29 сентября 2020
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