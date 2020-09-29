Азербайджан, как утверждает руководство Армении, начал широкомасштабное наступление в Нагорном Карабахе

Бои в регионе идут на севере и на юге. По словам представителя Министерства обороны Армении, азербайджанские подразделения потеряли за минувшие сутки 22 танка, 10 единиц бронетехники, более 370 военнослужащих. В Баку свои цифры пока не называли. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявило о гибели 84 своих военнослужащих за два дня боев.