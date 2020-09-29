Российским учителям не грозит увольнение за отказ от сдачи теста на коронавирус, говорят в министерстве просвещения

Также не может быть основанием для увольнения отсутствие прививки от инфекции, заверили в ведомстве. Такие нормы не прописаны в Трудовом кодексе, приводит ответ чиновников агентство «Интерфакс». Министерство ссылается на официальные разъяснения Роспотребнадзора, которое определило, что обязательная сдача тестов на вирус учителей и других сотрудников образовательных организаций не предусмотрена.