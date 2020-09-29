КС России рассмотрит вопрос о праве глав регионов ограничивать передвижение граждан в связи с пандемией коронавируса

Он принял к рассмотрению обращение от Протвинского городского суда Московской области, которое подписал судья Игорь Карпов. Ранее там рассмотрели дело об административном правонарушении местного жителя, который вышел из дома в нарушение требований о самоизоляции, пишет газета «Ведомости». Суд предполагает, что само дело затрагивает право на свободу передвижения, которое закреплено в Конституции.
2020-09-29T04:07:14+03:00
2020-09-29T04:07:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 29 сентября 2020
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