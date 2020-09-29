В Хабаровске под домашний арест отправлен участник акций в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

Денис Посметюхин проходит по делу о распылении перцового баллончика во время стычки с полицейскими, пишет сайт «ОВД-Инфо». По версии следствия, конфликт произошел в пятницу, когда силовики пытались арестовать агитационный автомобиль, который используют участники выступлений в защиту Фургала. Активиста задержали на следующий день. Перед этим его оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в акции в поддержку экс-губернатора. До этого за участие в выступлениях Посметюхина приговаривали к трем суткам ареста.