Осужденных в России смогут переводить в колонии, которые находятся ближе к дому

Соответствующий закон вступает сегодня в силу. Перевод могут осуществить по письменному заявлению самого заключенного, по заявлению одного из его близких родственников и по решению Федеральной службы исполнения наказаний. Если поблизости от дома осужденного нет колонии нужного типа, то его переведут в регион, который находится ближе к месту проживания родственников.
2020-09-29T04:05:44+03:00
2020-09-29T04:05:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 29 сентября 2020
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