Осужденных в России смогут переводить в колонии, которые находятся ближе к дому

Соответствующий закон вступает сегодня в силу. Перевод могут осуществить по письменному заявлению самого заключенного, по заявлению одного из его близких родственников и по решению Федеральной службы исполнения наказаний. Если поблизости от дома осужденного нет колонии нужного типа, то его переведут в регион, который находится ближе к месту проживания родственников.