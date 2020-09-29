Правительство Армении запретило выезд из страны всех мужчин от 18 до 55 лет

И которые состоят в мобилизационном резерве. Решение принято на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Ранее власти республики объявили о мобилизационном призыве военнослужащих запаса в возрасте до 55 лет. Беовые действия в регионе возобновились в минувшее воскресенье. Обе стороны говорят об убитых и раненых, в том числе и среди мирного населения.