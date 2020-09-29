Министерство обороны Нагорного Карабаха объявило о гибели 84 своих военнослужащих за два дня боев

Ранее сообщалось, что около 200 раненых бели переправлены в Ереван. В свою очередь в военном ведомстве Армении говорят о боях в северном и южном направлениях. Генпрокуратура Азербайджана тем временем подсчитала, что за последние два дня в результате обстрела населенных пунктов со стороны Нагорного Карабаха, погибли более семи, ранены около 30 мирных граждан.
2020-09-29T04:04:22+03:00
2020-09-29T04:04:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 29 сентября 2020
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