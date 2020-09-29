Министерство обороны Нагорного Карабаха объявило о гибели 84 своих военнослужащих за два дня боев

Ранее сообщалось, что около 200 раненых бели переправлены в Ереван. В свою очередь в военном ведомстве Армении говорят о боях в северном и южном направлениях. Генпрокуратура Азербайджана тем временем подсчитала, что за последние два дня в результате обстрела населенных пунктов со стороны Нагорного Карабаха, погибли более семи, ранены около 30 мирных граждан.