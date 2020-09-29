Загруженность коек, которые в России предназначены для пациентов с коронавирусом, достигла 90%

Всего было развернуто 129 тысяч мест, говорят в министерстве здравоохранения. В случае необходимости, как заверили там, количество коек могут увеличить. В то же время в министерстве сказали, что врачи призывают россиян не испытывать систему здравоохранения и максимально соблюдать все меры профилактики новой коронавирусной инфекции. То есть носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены рук, использовать антисептики и по возможности избегать людных мест.