Загруженность коек, которые в России предназначены для пациентов с коронавирусом, достигла 90%

Всего было развернуто 129 тысяч мест, говорят в министерстве здравоохранения. В случае необходимости, как заверили там, количество коек могут увеличить. В то же время в министерстве сказали, что врачи призывают россиян не испытывать систему здравоохранения и максимально соблюдать все меры профилактики новой коронавирусной инфекции. То есть носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены рук, использовать антисептики и по возможности избегать людных мест.
2020-09-29T03:06:26+03:00
2020-09-29T03:06:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 29 сентября 2020
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