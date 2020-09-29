В Каталонии начались акции протеста

Жители региона вышли на улицы после решения Верховного суда Испании в отношении бывшего главы местной администрации Кима Торра. Его лишили права занимать государственные должности в течение 1,5 лет. Как передает агентство ТАСС, группа митингующих собралась в Барселоне. Некоторые участники акции бросали камни в полицейских. Торра является сторонником независимости региона. Он был отстранен от должности в прошлом году за неподчинение требованиям испанского Центризбиркома. Новые выборы в Каталонии планируются в следующем году.