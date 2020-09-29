Z Архив новостей новости
5 1 6 794
03:05, 29 сентября 2020

Один из подозреваемых по делу о сбитом над Донбассом Boeing намерен выступить в суде

Олег Пулатов настаивает на непричастности к случившемуся. Он хочет лично объяснить свою позицию в суде в Нидерландах, говорят его адвокаты. Они рассказали об этом накануне на очередном заседании суда. Однако защитники, как пишет местная газета De Volksrant, отговаривают его от поездки, так как это может обернуться арестом. Самолет «Малайзийских авиалиний», который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью летом 2014 года. Погибли 298 человек. Согласно выводам Объединенной следственной группы, по лайнеру стреляли из ЗРК «Бук», который принадлежал российской бригаде. Россия причастность к трагедии отрицает.  



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Владимир Путин: Борьба с эпидемией продолжается Владимир Путин: Борьба с эпидемией продолжается Вступительное слово на расширенном заседании президиума Государственного совета…

5 67 6 5361 28.09
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ничего нового Американское санкционное «правосудие», как обычно, действует без суда и следствия, в списках может оказаться любой другой гражданин России, имя которого найдут где-нибудь на просторах интернета в контексте инцидента с Навальным…

5 102 6 9646 25.09
Блоги

Максим Ликсутов руководитель Департамента транспорта Москвы

Как мотивировать жителей использовать общественный транспорт Как вы уже поняли, и в других странах решают вопрос поощрения пользования общественным транспортом, но не могут точно так же прийти к единому универсальному решению. Что, если его может придумать кто-то из вас?..

5 40 6 5255 28.09
Блоги

Карина Орлова журналист

«Вы считаете допустимым платить $750 налогов?!» Что будет, если американцы, а особенно республиканцы, которые всегда настаивают на том, что они — главные плательщики налогов, узнают, что их президент вполне вероятно налоговый мошенник…

5 296 6 40067 28.09
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Репрессии вместо дипломатии Потерпев предсказуемое фиаско на дипломатическом фронте, Вашингтон вернулся к более привычному для него языку ультиматумов и санкций. Понятно, что эффект от этого будет прежним – то есть: никаким…

5 83 6 11632 22.09
Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения должна немедленно уйти с «азербайджанских земель» Как выразился Эрдоган, «пришло время покончить с армянской оккупацией»...

5 58 6 8978
Блоги

Алексей Навальный выписан из стационара клиники Charite Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить…

5 138 6 22250 23.09
Новости

Президент Турции потребовал от Армении немедленно оставить «оккупированные азербайджанские территории» Реджеп Тайип Эрдоган также обвинил Минскую группу стран ОБСЕ в том, что за 30 лет ей не удалось решить этот вопрос…

5 36 6 6086
Новости

Президент Франции заявил, что факт применения химического оружия в отношении Навального не вызывает сомнений Эммануэль Макрон уверен, что это была попытка убийства…

5 36 6 6280
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Нагорный Карабах стал кровоточащей раной, которой определенные силы не дают возможность зажить Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности…

5 82 6 14763 27.09
Голосование
5 65 6 11908 22.09
Блоги

+ Светлана Тихановская: Сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию Светлана Тихановская: Сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию Я являюсь единственным лидером, который был избран белорусским народом…

5 115 6 20851 23.09
Блоги

«Ответственность полностью несет военно-политическое руководство Армении» Заявление Посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации в связи с эскалацией боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта…

5 92 6 16641 28.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Казанская Формула для решения нагорно-карабахского конфликта Руководители и Азербайджана и Армении готовы к ее реализации. Россия настойчиво требует от них подписать. Но в обществах обеих стран есть радикальные националистические настроения, которые не готовы принять никаких компромиссов…

5 51 6 9686 28.09
Блоги

+ Лукашенко вступает в должность президента Белоруссии Лукашенко вступает в должность президента Белоруссии «Я вступаю в должность Президента с особым чувством гордости за белорусов»...

5 69 6 12903 23.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Путин и Запад Редакция резко антироссийского и антипутинского и очень влиятельного издания, выражающего интересы европейского политического класса, точно в то же время выступления Путина публикует слив разговора Путина и Макрона о Навальном…

5 69 6 13409 23.09

Популярное за неделю

Новости

фото: из открытых источников Азербайджанская армия продвинулась вглубь территории Нагорного Карабаха на северо-восточном и южном направлениях Это признал президент непризнанной республики Араик Арутюнян…

5 5 6 44020
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Он заперся, замок изнутри навертел, повесил, погасил свет, поднатужился – и, не снимая штанов, совершил акт влажной инаугурации. И, как я понимаю, даже не спустил воду…

5 72 6 113042 23.09
#слушать 50:23 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
5 65 6 11911 22.09
Блоги

Вил Мирзаянов доктор химических наук, один из разработчиков «Новичка»

Копия технического задания на испытание бинарного оружия на основе «Вещества А-232» «Новичок-5» Еще раз ставлю для всех, включая и М.Захарову…

5 302 6 166310 24.09
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

+ Красулина рассказала, чем угрожали Светлане Тихановской в кабинете Ермошиной Красулина рассказала, чем угрожали Светлане Тихановской в кабинете Ермошиной Пресс-секретарь Светлана Тихановской поделилась тем, когда Тихановская планирует вернуться в Беларусь, кто из европейских лидеров ее поддерживает, о чем Тихановская и главы МИД будут говорить сегодня в Брюсселе…

5 22 6 124351 22.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8768703
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4650224

Сегодня в эфире