Один из подозреваемых по делу о сбитом над Донбассом Boeing намерен выступить в суде

Олег Пулатов настаивает на непричастности к случившемуся. Он хочет лично объяснить свою позицию в суде в Нидерландах, говорят его адвокаты. Они рассказали об этом накануне на очередном заседании суда. Однако защитники, как пишет местная газета De Volksrant, отговаривают его от поездки, так как это может обернуться арестом. Самолет «Малайзийских авиалиний», который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью летом 2014 года. Погибли 298 человек. Согласно выводам Объединенной следственной группы, по лайнеру стреляли из ЗРК «Бук», который принадлежал российской бригаде. Россия причастность к трагедии отрицает.