Президент Франции Эмманюэль Макрон не сомневается, что против Алексея Навального было применено химическое оружие

Он призвал Россию дать объяснения по этому поводу. Макрон отметил, что в отношении главного критика Кремля была предпринята попытка убийства. Этот акт агрессии произошел на российской территории, Москва должна объяснить ситуацию, подчеркнул французский лидер. В Кремле ранее неоднократно говорили, что у них нет оснований для возбуждения уголовного дела по факту отравления Навального. Кроме того, российская сторона настаивает, что немецкие власти отказываются предоставить информацию по этому вопросу.
2020-09-29T03:04:55+03:00
2020-09-29T03:04:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 29 сентября 2020
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