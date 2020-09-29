Организация объединенных наций не располагает доказательствами вмешательства Турции в Карабахский конфликт

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал, что они пока не могут независимо ни подтвердить, ни опровергнуть такую информацию. Он призвал допустить в зону конфликта мониторинговую миссию ОБСЕ. С утверждением об участии турецких специалистов в боях на стороне Азербайджана выступал ранее МИД Армении.