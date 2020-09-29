Организация объединенных наций не располагает доказательствами вмешательства Турции в Карабахский конфликт

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал, что они пока не могут независимо ни подтвердить, ни опровергнуть такую информацию. Он призвал допустить в зону конфликта мониторинговую миссию ОБСЕ. С утверждением об участии турецких специалистов в боях на стороне Азербайджана выступал ранее МИД Армении.
2020-09-29T03:04:26+03:00
2020-09-29T03:04:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 29 сентября 2020
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